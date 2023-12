CINÉ-RENCONTRE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE CAROLINE BRETON LA FERME FLORALE DE CAMILLE MARDI 19 DÉCEMBRE A 20H Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 20:00:00

Début : 2023-12-19 20:00:00
fin : 2023-12-19 21:30:00 Le cinéma Alain Resnais vous propose un Ciné-Rencontre en présence de la réalisatrice Caroline Breton, pour le film La ferme florale de Camille.
En partenariat avec Museo Films.

Le cinéma Alain Resnais vous propose un Ciné-Rencontre en présence de la réalisatrice Caroline Breton, pour le film La ferme florale de Camille.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

