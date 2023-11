CINÉ PETIT DÉJ’ – NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 3 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Dès 6 ans.

Nina aime écouter les histoires de son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure. Heureusement, son ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution. Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu déjouer les pièges du gardien et son gros chien..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 11:30:00. EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



From age 6.

Nina likes to listen to her father’s bedtime stories about a hedgehog discovering the world. One night, her father doesn’t come to tell her a new adventure. Fortunately, his friend Mehdi is there to help him find a solution. And so begins a great adventure in which he must escape from the old neighbor and her cat Fluffy, foil the traps of the janitor and his big dog.

Desde los 6 años.

A Nina le gusta escuchar los cuentos de su padre sobre un erizo que descubre el mundo. Una noche, su padre no viene a contarle una nueva aventura. Afortunadamente, su amigo Mehdi está allí para ayudarle a encontrar una solución. Y así comienza una gran aventura en la que tiene que escapar de la vieja vecina y su gato Fluffy, frustrar las trampas del conserje y su gran perro.

Ab 6 Jahren.

Nina hört sich gerne die Gutenachtgeschichten ihres Vaters an, die von einem Igel handeln, der die Welt entdeckt. Eines Abends kommt ihr Vater nicht, um ihr ein neues Abenteuer zu erzählen. Zum Glück ist sein Freund Mehdi da, um ihm zu helfen, eine Lösung zu finden. Es beginnt ein großes Abenteuer, in dem es gilt, der alten Nachbarin und ihrer Katze Touffu zu entkommen und die Fallen des Hausmeisters und seines großen Hundes zu umgehen.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS