PROJECTION-CONFERENCE SUR LA GROTTE COSQUER Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 30 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Un chef-d’œuvre en sursis » (réal. Marie Thiry, 2022), Un documentaire qui retrace l’extraordinaire histoire de l’une des plus importantes grottes ornées d’Europe, présenté par Michel Olive (CNRS), ancien responsable scientifique du site de la grotte Cosquer..

2023-11-30 18:00:00 fin : 2023-11-30 20:00:00. EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Un chef-d??uvre en sursis » (dir. Marie Thiry, 2022), a documentary retracing the extraordinary history of one of Europe’s most important decorated caves, presented by Michel Olive (CNRS), former scientific manager of the Cosquer cave site.

Un chef-d??uvre en sursis » (dir. Marie Thiry, 2022), un documental que recorre la extraordinaria historia de una de las cuevas decoradas más importantes de Europa, presentado por Michel Olive (CNRS), antiguo responsable científico del yacimiento de la cueva de Cosquer.

Un chef-d??uvre en sursis » (Regie: Marie Thiry, 2022), Ein Dokumentarfilm, der die außergewöhnliche Geschichte einer der bedeutendsten verzierten Höhlen Europas nachzeichnet. Er wird von Michel Olive (CNRS), dem ehemaligen wissenschaftlichen Leiter der Cosquer-Höhle, vorgestellt.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT DU CLERMONTAIS