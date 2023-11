CINE RENCONTRE – LA GROTTE COSQUER, UN CHEF D’ŒUVRE EN SURSIS – JEUDI 30 NOVEMBRE 19H Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 30 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Dans le parc national des Calanques, à 37 mètres sous le niveau de la mer, se cache la seule grotte ornée sous-marine au monde : La Grotte Cosquer. Méconnue car difficile d’accès, cette incroyable cavité aux peintures et gravures vieilles de 30 000 ans est menacée par la montée des eaux..

2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 20:00:00. EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



In the Parc National des Calanques, 37 meters below sea level, lies the world?s only underwater grotto: the Grotte Cosquer. Little-known because it is difficult to access, this incredible cavern, with its 30,000-year-old paintings and engravings, is threatened by rising sea levels.

En el Parque Nacional de las Calanques, a 37 metros bajo el nivel del mar, se encuentra la única cueva submarina del mundo: la Grotte Cosquer. Poco conocida por su difícil acceso, esta increíble cueva con pinturas y grabados de hace 30.000 años está amenazada por la subida del nivel del mar.

Im Nationalpark Calanques, 37 Meter unter dem Meeresspiegel, verbirgt sich die einzige verzierte Unterwasserhöhle der Welt: die Grotte Cosquer. Diese unglaubliche Höhle mit ihren 30.000 Jahre alten Malereien und Gravuren ist durch den Anstieg des Meeresspiegels bedroht, da sie nur schwer zugänglich ist.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS