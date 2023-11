CINE RENCONTRE – LA GROTTE COSQUER Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 30 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

En présence de Michel Olive (CNRS/SRA PACA), ancien responsable scientifique de la grotte Cosquer de 2001 à 2021.

Dans le parc national des Calanques, à 37 mètres sous le niveau de la mer, se cache la seule grotte ornée sous-marine au monde : la grotte Cosquer. Méconnue car difficile d’accès, cette incroyable cavité aux peintures et gravures est menacée par la montée des eaux..

2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 20:00:00.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



In the presence of Michel Olive (CNRS/SRA PACA), former scientific manager of the Cosquer cave from 2001 to 2021.

In the Parc National des Calanques, 37 metres below sea level, lies the world?s only underwater painted cave: the Cosquer Cave. Little-known because it is difficult to access, this incredible cave of paintings and engravings is threatened by rising sea levels.

En presencia de Michel Olive (CNRS/SRA PACA), antiguo responsable científico de la cueva de Cosquer de 2001 a 2021.

En el Parque Nacional de las Calanques, a 37 metros bajo el nivel del mar, se encuentra la única cueva submarina pintada del mundo: la cueva del Cosquer. Poco conocida por su difícil acceso, esta increíble cueva de pinturas y grabados está amenazada por la subida del nivel del mar.

In Anwesenheit von Michel Olive (CNRS/SRA PACA), ehemaliger wissenschaftlicher Leiter der Cosquer-Höhle von 2001 bis 2021.

Im Nationalpark Calanques, 37 Meter unter dem Meeresspiegel, verbirgt sich die einzige verzierte Unterwasserhöhle der Welt: die Cosquer-Höhle. Diese unglaubliche Höhle mit ihren Malereien und Gravuren ist durch den Anstieg des Meeresspiegels bedroht und nur schwer zugänglich.

