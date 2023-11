CINE RENCONTRE – AVEC MES SOUVENIRS Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 28 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

En présence de la réalisatrice Laurence Kirsc.

Ils arrivent du Congo, d’Angola, de Syrie, d’Afghanistan, d’Albanie… Ils logent ici, au CADA, (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) au cœur de la ville de Béziers. Le CADA est géré par la CIMADE. Le film s’intéresse au lieu, sa résonance avec l’extérieur, comment il se mêle à la ville et comment la ville se mêle à lui..

2023-11-28 18:30:00 fin : 2023-11-28 20:00:00. EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



In the presence of director Laurence Kirsc.

They arrive from Congo, Angola, Syria, Afghanistan, Albania… They are staying here, at the CADA (Centre d?Accueil des Demandeurs d?Asile) in the heart of Béziers. The CADA is run by the CIMADE. The film focuses on the place, its resonance with the outside world, how it blends with the city and how the city blends with it.

En presencia del director Laurence Kirsc.

Llegan del Congo, Angola, Siria, Afganistán, Albania… Se alojan aquí, en el CADA (Centro de Acogida de Solicitantes de Asilo), en pleno centro de Béziers. El CADA está gestionado por el CIMADE. La película examina el lugar, cómo resuena con el mundo exterior, cómo se funde con la ciudad y cómo la ciudad se funde con él.

In Anwesenheit der Regisseurin Laurence Kirsc.

Sie kommen aus dem Kongo, aus Angola, aus Syrien, aus Afghanistan, aus Albanien… Sie wohnen hier im CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile, Aufnahmezentrum für Asylbewerber) im Herzen der Stadt Béziers. Das CADA wird von der CIMADE verwaltet. Der Film befasst sich mit dem Ort, seiner Resonanz mit der Außenwelt, wie er sich mit der Stadt vermischt und wie die Stadt sich mit ihm vermischt.

