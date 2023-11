MORIBITO LE DOCTEUR DE LA TERRE – CINÉ-RENCONTRE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE SETSUKO MAEDA AU CINEMA ALAIN RESNAIS Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 23 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Tomonori Yano, appelé “Docteur de la Terre”, a l’esprit très japonais envers la nature. Au Japon, il montre comment restaurer le souffle de la Terre en imitant le vent, la pluie, les tourbillons et les sangliers. Les gens inspirés par lui commencent à agir..

2023-11-23 18:30:00 fin : 2023-11-23 20:30:00. EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Tomonori Yano, known as « Doctor of the Earth », has a very Japanese attitude to nature. In Japan, he shows how to restore the breath of the Earth by imitating wind, rain, whirlwinds and wild boars. People inspired by him begin to act.

Tomonori Yano, conocido como « Doctor de la Tierra », tiene una actitud muy japonesa ante la naturaleza. En Japón, muestra cómo restaurar el aliento de la Tierra imitando el viento, la lluvia, los torbellinos y los jabalíes. La gente, inspirada por él, empieza a actuar.

Tomonori Yano, genannt « Doktor der Erde », hat eine sehr japanische Einstellung zur Natur. In Japan zeigt er, wie man den Atem der Erde wiederherstellen kann, indem man Wind, Regen, Wirbel und Wildschweine nachahmt. Die Menschen, die von ihm inspiriert werden, beginnen zu handeln.

