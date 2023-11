CINÉ-DISCUSSION : PARTIR À L’AVENTURE Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 21 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

L’équipe CCFD-Terre Solidaire locale vous invite à découvrir le film » Partir à l’aventure « .

En pleine crise de l’accueil migratoire en Europe, le projet « Les champs au-delà des frontières ! » a voulu donner la parole aux personnes en migration. Elles nous racontent leurs espoirs, leurs réalités et comment l’agriculture intervient dans leur parcours..

The local CCFD-Terre Solidaire team invites you to discover the film « Partir à l?aventure ».

In the midst of Europe?s immigration crisis, the « Fields Beyond Borders » project wanted to give a voice to migrants. They tell us about their hopes, their realities and how agriculture plays a part in their journey.

El equipo local del CCFD-Terre Solidaire le invita a descubrir la película « Partir à l’aventure ».

En plena crisis de la inmigración en Europa, el proyecto « Campos más allá de las fronteras » ha querido dar voz a los emigrantes. Nos cuentan sus esperanzas, sus realidades y cómo la agricultura desempeña un papel en su viaje.

Das lokale CCFD-Terre Solidaire-Team lädt Sie ein, den Film « Partir à l’aventure » (Auf Abenteuer gehen) zu sehen.

Mitten in der Krise der Aufnahme von Migranten in Europa wollte das Projekt « Die Felder jenseits der Grenzen! » den Menschen in der Migration eine Stimme geben. Sie erzählen uns von ihren Hoffnungen, ihren Realitäten und davon, wie die Landwirtschaft in ihren Lebensweg eingreift.

