CINE DEBAT – DES CAILLOUX DANS LA CHAUSSURE. Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 16 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Aux portes du Vercors, les habitants de Saint-Nazaire-en-Royans découvrent qu’une carrière de roches massives veut s’installer sur la petite montagne surplombant leur village ; le mont Vanille. Le village se mobilise.

En partenariat avec les associations « Aniane en transition », « Collectif de citoyens inquiets du pays piscénois», « Vivre à Aniane », « La sauce »..

2023-11-16 20:30:00 fin : 2023-11-16 22:00:00. EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



At the gateway to the Vercors mountains, the inhabitants of Saint-Nazaire-en-Royans discovered that a solid rock quarry was planning to build on the small mountain overlooking their village, Mont Vanille. The village mobilizes.

In partnership with the associations « Aniane en transition », « Collectif de citoyens inquiets du pays piscénois », « Vivre à Aniane », « La sauce ».

A las puertas del Vercors, los habitantes de Saint-Nazaire-en-Royans descubrieron que una cantera de roca maciza quería construir en la pequeña montaña que domina su pueblo, Mont Vanille. El pueblo se movilizó.

En colaboración con las asociaciones « Aniane en transition », « Collectif de citoyens inquiets du pays piscénois », « Vivre à Aniane », « La sauce ».

Am Rande des Vercors entdeckten die Einwohner von Saint-Nazaire-en-Royans, dass auf dem kleinen Berg über ihrem Dorf, dem Mont Vanille, ein Steinbruch für massives Gestein errichtet werden sollte. Das Dorf mobilisiert sich.

In Zusammenarbeit mit den Vereinen « Aniane en transition », « Collectif de citoyens inquiets du pays piscénois », « Vivre à Aniane » und « La sauce ».

