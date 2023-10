AVANT-PREMIÈRE – SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR4 Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 4 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes…

De Benoît Chieux..

2023-11-04 16:30:00 fin : 2023-11-04 16:30:00. .

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Juliette and Carmen, two intrepid sisters aged 4 and 8, discover a secret passage to Le Royaume des Courants d?Air. Transformed into cats and separated from each other, they will have to be bold and daring to find each other again. With the help of the singer Selma, they attempt to return to the real world, facing Sirocco, the master of winds and storms?

By Benoît Chieux.

Juliette y Carmen, dos intrépidas hermanas de 4 y 8 años, descubren un pasadizo secreto al Reino de las Corrientes de Aire. Transformadas en gatos y separadas la una de la otra, tendrán que ser audaces y atrevidas para reencontrarse. Con la ayuda de la cantante de ópera Selma, intentarán volver al mundo real luchando contra Siroco, el amo de los vientos y las tormentas..

Por Benoît Chieux.

Juliette und Carmen, zwei unerschrockene Schwestern im Alter von 4 und 8 Jahren, entdecken einen Geheimgang zum Königreich der Luftströme. Als sie in Katzen verwandelt und von einander getrennt werden, müssen sie ihre ganze Kühnheit und Verwegenheit aufbringen, um wieder zueinander zu finden. Mit der Hilfe der Sängerin Selma versuchen sie, in die reale Welt zurückzukehren, indem sie gegen Sirocco, den Meister der Winde und Stürme, kämpfen?

Von Benoît Chieux.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT DU CLERMONTAIS