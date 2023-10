SOIRÉE HALLOWEEN – 2 FILMS FIVE NIGHTS AT FREDDY’S ( VF / – 12 ANS ) EN AVANT-PREMIÈRE SUIVI DE HOUSE ( VOSTFR ) Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 31 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

20H30 • Avant première Five Nights at Freddy’s VF -12 ans.

Un agent de sécurité prend son service dans la pizzeria de Freddy Fazbear. Il se rend alors compte que les nuits ne sont pas de tout repos et qu’il pourrait bien ne pas revoir le jour.

22H30 House VOSTFR

Une lycéenne rend visite à sa tante malade en compagnie de six amies.

Les jeunes filles assistent à d’inquiétants événements surnaturels..

2023-10-31 20:30:00 fin : 2023-10-31 22:15:00. .

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



20H30 ? Preview Five Nights at Freddy?s VF -12 years.

A security guard starts work at Freddy Fazbear’s pizzeria. He realizes that the nights are not all restful, and that he may never see the light of day again.

22H30 House

A high-school girl visits her sick aunt in the company of six friends.

The girls witness disturbing supernatural events.

20H30 ? Preestreno de Five Nights at Freddy’s VF -12 años.

Un guardia de seguridad empieza a trabajar en la pizzería de Freddy Fazbear. Se da cuenta de que las noches no son del todo tranquilas y que puede que nunca vuelva a ver la luz del día.

22H30 Casa VOSTFR

Una colegiala visita a su tía enferma en compañía de seis amigas.

Las chicas son testigos de inquietantes sucesos sobrenaturales.

20H30 ? Vorpremiere Five Nights at Freddy?s VF -12 Jahre.

Ein Sicherheitsbeamter tritt seinen Dienst in Freddy Fazbears Pizzeria an. Er stellt fest, dass die Nächte nicht gerade erholsam sind und dass er den Tag vielleicht nie wieder sehen wird.

22H30 House VOSTFR

Eine Highschool-Schülerin besucht mit sechs Freundinnen ihre kranke Tante.

Die Mädchen werden Zeuge beunruhigender übernatürlicher Ereignisse.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU CLERMONTAIS