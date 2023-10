AVANT-PREMIÈRE – MON AMI ROBOT Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 27 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

DOG vit à Manhattan et la solitude lui pèse. Un jour, il décide de construire un robot et ils deviennent alors les meilleurs amis du monde ! Par une nuit d’été, DOG avec grande tristesse, est obligé d’abandonner ROBOT sur la plage. Se reverront-ils un jour ?

Un film d’animation de Pablo Berger. Durée : 1h42min.

À partir de 6 ans..

2023-10-27 18:30:00 fin : 2023-10-27 19:30:00. .

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



DOG lives in Manhattan, and the loneliness weighs heavily on him. One day, he decides to build a robot, and they become the best of friends! One summer night, DOG is forced to abandon ROBOT on the beach. Will they ever see each other again?

An animated film by Pablo Berger. Running time: 1h42min.

Ages 6 and up.

DOG vive en Manhattan y la soledad le está afectando. Un día, decide construir un robot y ¡se convierten en los mejores amigos del mundo! Una noche de verano, DOG se entristece al abandonar a ROBOT en la playa. ¿Volverán a verse alguna vez?

Una película de animación de Pablo Berger. Duración: 1h42min.

A partir de 6 años.

DOG lebt in Manhattan und die Einsamkeit macht ihm zu schaffen. Eines Tages beschließt er, einen Roboter zu bauen, und die beiden werden die besten Freunde der Welt! In einer Sommernacht muss DOG ROBOT aus Traurigkeit am Strand zurücklassen. Werden sie sich jemals wiedersehen?

Ein Animationsfilm von Pablo Berger. Dauer: 1h42min.

Ab 6 Jahren.

