ATELIER : FABRIQUE TON FILM EN STOP MOTION ! Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault, 24 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

COMME LE FILM LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN !

Viens fabriquer un petit film d’animation grâce à une initiation autour de la technique d’image par image aussi appelée « stop motion ».

Cowboy et Indien, accompagnés de personnages loufoques et extravagants, vivent une vie pleine de rebondissements.

À partir de 7 ans – enfants accompagnés par un adulte. Tarif de la séance..

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 16:30:00. .

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



LIKE THE MOVIE COWBOY AND THE INDIAN’S BIG VACATION!

Come and make a short animated film, thanks to an introduction to the stop-motion technique.

Cowboy and Indian, accompanied by zany, extravagant characters, live a life full of twists and turns.

Ages 7 and up ? children accompanied by an adult. Price per session.

COMO EN LA PELÍCULA « LAS GRANDES VACACIONES DEL INDIO Y EL VAQUERO

Ven a realizar un cortometraje de animación con una introducción a la técnica del stop motion.

El vaquero y el indio, acompañados de personajes alocados y extravagantes, viven una vida llena de giros y sorpresas.

A partir de 7 años ? niños acompañados de un adulto. Precio por sesión.

WIE IM FILM DIE GROSSEN FERIEN VON COWBOY UND INDIANER!

Komm und mach einen kleinen Animationsfilm mit einer Einführung in die Bild-für-Bild-Technik, die auch « Stop Motion » genannt wird.

Cowboy und Indianer, die von verrückten und extravaganten Figuren begleitet werden, leben ein Leben voller Überraschungen.

Ab 7 Jahren ? Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. Preis pro Vorstellung.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT DU CLERMONTAIS