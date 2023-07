Marché d’Auffay rue Roger Fossé Val-de-Scie, 14 juillet 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Le marché d’Auffay s’installe chaque vendredi matin dans le centre-ville où commerces et marchands s’allient pour vous proposer toute une gamme de produits frais. Idéal pour faire ses emplettes tout en se baladant!

Petit plus: le Foodtruck Cuisine Street vous propose de la restauration à emporter faite à partir de produits locaux!

Procurez-vous le dépliant Auffay à pied pour découvrir l’histoire du village (disponible à l’Office de Tourisme)..

2023-07-14 08:00:00 fin : 2023-07-14 12:30:00. .

rue Roger Fossé

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The Auffay market takes place every Friday morning in the town center where shops and merchants join forces to offer you a wide range of fresh products. Ideal for shopping while strolling around!

A little extra: the Cuisine Street foodtruck offers you take-away food made from local products!

Get the Auffay on foot brochure to discover the history of the village (available at the Tourist Office).

El mercado de Auffay tiene lugar todos los viernes por la mañana en el centro de la ciudad, donde tiendas y comerciantes se combinan para ofrecerle toda una gama de productos frescos. Ideal para ir de compras mientras se pasea

Un pequeño extra: el foodtruck de Cuisine Street ofrece comida para llevar elaborada con productos locales

Consiga el folleto Auffay a pie para descubrir la historia del pueblo (disponible en la Oficina de Turismo).

Der Markt von Auffay findet jeden Freitagmorgen im Stadtzentrum statt, wo sich Geschäfte und Händler zusammenschließen, um Ihnen eine breite Palette an frischen Produkten anzubieten. Ideal zum Einkaufen und Bummeln!

Ein weiteres Plus: Der Foodtruck Cuisine Street bietet Ihnen Essen zum Mitnehmen aus lokalen Produkten!

Besorgen Sie sich das Faltblatt Auffay à pied, um die Geschichte des Dorfes zu entdecken (erhältlich im Office de Tourisme).

Mise à jour le 2023-04-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche