Marché de Tôtes rue Roger Fossé Tôtes, 12 juillet 2023, Tôtes.

Tôtes,Seine-Maritime

Chaque mercredi matin de 8 h à 13 h, les marchands s’installent sur la place pour le marché hebdomadaire.

Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, fruits et légumes, poissons, viandes, beurres, œufs frais … !.

2023-07-12 08:00:00 fin : 2023-07-12 12:30:00. .

rue Roger Fossé

Tôtes 76720 Seine-Maritime Normandie



Every Wednesday morning from 8:00 am to 1:00 pm, merchants set up shop on the square for the weekly market

You will find everything you need, fruits and vegetables, fish, meat, butter, fresh eggs … !

Todos los miércoles por la mañana, de 8 a 13 horas, los comerciantes se instalan en la plaza para celebrar el mercado semanal

Encontrarás todo lo que necesitas, frutas y verduras, pescado, carne, mantequilla, huevos frescos, etc

Jeden Mittwochmorgen von 8:00 bis 13:00 Uhr bauen die Händler auf dem Platz ihren Wochenmarkt auf

Hier finden Sie alles, was Sie brauchen: Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch, Butter, frische Eier …!

