Lisieux Expo photo : Hauteville – un avant / après insolite Rue Roger Aini Lisieux, 8 novembre 2023, Lisieux. Expo photo : Hauteville – un avant / après insolite 9 novembre 2023 – 31 mai 2024 Rue Roger Aini Gratuit Dès le 9 novembre, La Ville de Lisieux vous convie à une exposition photo sur le quartier de Hauteville !

Pour célébrer ses 60 ans, venez replonger dans l’histoire du quartier grâce à un avant/après insolite, à travers différentes époques. Une exposition réalisée avec les généreux dons de la collecte d’archives, merci aux donateurs !

RUE ROGER AINI (FACE AUX GYMNASES)

Montages réalisés par Fabien Lestrade Photographies. Rue Roger Aini Rue Roger Aini 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

