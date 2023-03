Atelier chant rue roederer Essay Normandie Tourisme / Orne Tourisme Essay Catégories d’Évènement: Essay

Orne Essay . Atelier chant à Essay : samedi 15 avril de 14h à 18h au centre d’animation avec Anne-Marie Concé. Gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans, sans pré requis.

