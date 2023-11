Marché gratuit et troc plantes Rue Rochemeau Charroux, 18 novembre 2023, Charroux.

Charroux,Vienne

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

Animations sur place.

Apportez ce vous n’utilisez plus (propre et en bon état), bibelots, vaisselles, jouets…

Apportez vos plants (légumes, fleurs), vos végétaux, vos graines…

Vous n’avez rien ? Venez quand et emportez ce qui vous intéresse !

La ressourcerie sera également ouverte..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 16:00:00. .

Rue Rochemeau Sous les halles

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of European Week for Waste Reduction.

Activities on site.

Bring what you no longer use (clean and in good condition), knick-knacks, crockery, toys…

Bring your plants (vegetables, flowers), your vegetables, your seeds…

Don’t have anything? Come along when you can, and take what you want with you!

The ressourcerie will also be open.

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

Actividades in situ.

Trae lo que ya no utilices (limpio y en buen estado), chucherías, vajillas, juguetes, etc.

Trae tus plantas (hortalizas, flores), tus verduras, tus semillas…

¿No tienes nada? ¡Ven cuando puedas y llévate lo que quieras!

El centro de reciclaje también estará abierto.

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung.

Animationen vor Ort.

Bringen Sie mit, was Sie nicht mehr verwenden (sauber und in gutem Zustand), Nippes, Geschirr, Spielzeug…

Bringen Sie Ihre Setzlinge (Gemüse, Blumen), Pflanzen, Samen… mit.

Sie haben nichts? Kommen Sie wann und nehmen Sie mit, was Sie interessiert!

Der Ressourcenladen wird ebenfalls geöffnet sein.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou