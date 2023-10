Salon gastronomie & vins Rue Robert Schuman Orléans, 24 novembre 2023, Orléans.

Orléans,Loiret

Venez apprécier lors de cette 30e édition du Salon Gastronomie et Vins d’Orléans, la qualité des productions locales, régionales, nationales et faire votre marché sur ce lieu unique. Préparez-vous à découvrir la version automne du menu Signature du Loiret le samedi 25 novembre..

Dimanche 2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-27 . 6 EUR.

Rue Robert Schuman

Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire



Come and appreciate the quality of local, regional and national produce at this 30th edition of the Salon Gastronomie et Vins d’Orléans, and shop at this unique venue. Get ready to discover the autumn version of the Loiret Signature menu on Saturday November 25.

Venga a disfrutar de la calidad de los productos locales, regionales y nacionales en esta 30ª edición del Salón de la Gastronomía y el Vino de Orleans, y haga sus compras en este lugar único. Prepárese para descubrir la versión otoñal del menú Loiret Signature el sábado 25 de noviembre.

Ausgabe des Salon Gastronomie et Vins d’Orléans die Qualität der lokalen, regionalen und nationalen Produktion zu schätzen wissen und an diesem einzigartigen Ort einkaufen gehen. Bereiten Sie sich darauf vor, am Samstag, den 25. November die Herbstversion des Menüs Signature du Loiret zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-24 par ADRT45