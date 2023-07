MARCHE POPULAIRE Rue Robert Marcillat Corcieux, 30 juillet 2023, Corcieux.

Corcieux,Vosges

Cette marche vous fera découvrir les environs de Corcieux avec de belles vues sur le village et les montagnes environnantes sur un parcours en partie découvert et en partie boisé. Parcours de 10km et 20km – Accessibles à tous – sans difficultés particulières.

Les départs se font à partir de 7 heures et jusqu’à 12 heures pour le grand parcours et jusqu’à 14 heures pour le petit parcours.

Retour obligatoire pour 18 heures. Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés.

Inscription sur place.

Une boisson et une petite collation gratuites à chaque contrôle. Possibilité de petite restauration aux contrôles 2 et 3.

Tartes flambées / Buvette / Pâtisseries possible à l’arrivée.. Tout public

Dimanche 2023-07-30 07:00:00 fin : 2023-07-30 18:00:00. 3 EUR.

Rue Robert Marcillat Stade de Foot

Corcieux 88430 Vosges Grand Est



This walk will take you through the Corcieux area, with beautiful views over the village and surrounding mountains, on a route that is partly open and partly wooded. 10km and 20km routes – Accessible to all? no particular difficulties.

Departures from 7 a.m. to 12 p.m. for the long course and 2 p.m. for the short course.

Obligatory return by 6 p.m. Children under 10 must be accompanied.

On-site registration.

One free drink and one free snack at each control. Snacks available at controls 2 and 3.

Tartes flambées / refreshments / pastries available at finish.

Este paseo recorre los alrededores de Corcieux, con hermosas vistas sobre el pueblo y las montañas circundantes, en un itinerario en parte abierto y en parte arbolado. Recorridos de 10 km y 20 km – Accesible a todos ? sin dificultades particulares.

Salidas de 7.00 a 12.00 h para el recorrido largo y de 14.00 h para el corto.

Regreso obligatorio a las 18 h. Los menores de 10 años deben ir acompañados.

Inscripción in situ.

Bebida y tentempié gratuitos en cada control. Snacks disponibles en los controles 2 y 3.

Tarta flambeada / refrescos / bollería disponibles en la meta.

Bei dieser Wanderung werden Sie die Umgebung von Corcieux mit schönen Ausblicken auf das Dorf und die umliegenden Berge auf einer teils offenen, teils bewaldeten Strecke entdecken. Strecken von 10 km und 20 km – Für alle zugänglich ? ohne besondere Schwierigkeiten.

Die Starts erfolgen ab 7 Uhr und bis 12 Uhr für die große Strecke und bis 14 Uhr für die kleine Strecke.

Die Rückkehr ist bis 18 Uhr vorgeschrieben. Kinder unter 10 Jahren müssen begleitet werden.

Anmeldung vor Ort.

Ein kostenloses Getränk und ein kleiner Snack an jeder Kontrolle. Möglichkeit eines kleinen Imbisses an den Kontrollen 2 und 3.

Flammkuchen / Getränke / Gebäck am Ziel.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES