Train touristique du Cotentin : Train de Noël Rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer, 1 décembre 2023, Port-Bail-sur-Mer.

Port-Bail-sur-Mer,Manche

Balade à bord du Train Touristique sous le thème de Noël.

Parcours Port-Bail > Carteret aller/retour avec séance cinéma à Carteret.

Présence du Père Noël à bord.

Film du 16 décembre : WISH, Asha et la bonne étoile (nouveau Disney !).

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles…

Film du 17 décembre : LEO, LA FABULEUSE HISTOIRE DE LEONARD DE VINCI (animation/biopic historique).

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

Réservation nécessaire à l’Office de Tourisme du Cotentin..

2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Rue Robert Asselin

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie



Christmas-themed ride on the Tourist Train.

Port-Bail > Carteret round-trip with cinema in Carteret.

Santa Claus on board.

December 16 film: WISH, Asha and the lucky star (new Disney!).

Asha, a quick-witted 17-year-old devoted to her loved ones, lives in Rosas, a kingdom where literally every wish can be granted. In a moment of despair, she makes a wish to the stars, which is answered by a cosmic force: a small ball of infinite energy called Star. Together, Star and Asha face their most formidable enemy yet, and prove that one determined person?s wish, combined with the magic of the stars, can produce miracles…

December 17 film: LEO, THE FABULOUS STORY OF LEONARD DE VINCI (animation/historical biopic).

Welcome to the Renaissance! A time when artists, scientists, kings and queens invented a new world. Among them, a curious character spends his days drawing strange machines and exploring the wildest ideas. Observe the moon, fly like a bird, discover the secrets of medicine? he dreams of changing the world. Embark on a journey with the greatest of geniuses, Leonardo da Vinci!

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Paseo navideño en el Tren Turístico.

Viaje de Port-Bail a Carteret y vuelta, con proyección de cine en Carteret.

Papá Noel a bordo.

Película el 16 de diciembre: WISH, Asha y la estrella de la suerte (¡nuevo Disney!).

Asha, una ingeniosa joven de 17 años dedicada a sus seres queridos, vive en Rosas, un reino donde literalmente todos los deseos pueden ser concedidos. En un momento de desesperación, pide un deseo a las estrellas, que es respondido por una fuerza cósmica: una pequeña bola de energía infinita llamada Estrella. Juntas, Estrella y Asha se enfrentan a su enemigo más formidable hasta la fecha, y demuestran que el deseo de una persona decidida, combinado con la magia de las estrellas, puede producir milagros…

Película del 17 de diciembre: LEO, LA FABULOSA HISTORIA DE LEONARD DE VINCI (biopic de animación/histórico).

Bienvenidos al Renacimiento Una época en la que artistas, científicos, reyes y reinas inventaron un mundo nuevo. Entre ellos se encuentra un curioso personaje que pasa sus días dibujando extrañas máquinas y explorando las ideas más descabelladas. Observa la luna, vuela como un pájaro, descubre los secretos de la medicina… sueña con cambiar el mundo. ¡Embárcate en un viaje con el mayor de los genios, Leonardo da Vinci!

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Fahrt mit dem Touristenzug unter dem Motto « Weihnachten ».

Strecke Port-Bail > Carteret hin und zurück mit Filmvorführung in Carteret.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns an Bord.

Film vom 16. Dezember: WISH, Asha und der gute Stern (neuer Disney!).

Asha, ein 17-jähriges Mädchen mit einem scharfen Verstand und einer hingebungsvollen Liebe zu ihren Lieben, lebt in Rosas, einem Königreich, in dem buchstäblich alle Wünsche in Erfüllung gehen können. In einem Moment der Verzweiflung richtet sie einen Wunsch an die Sterne, der von einer kosmischen Kraft beantwortet wird: einem kleinen Ball aus unendlicher Energie namens Star. Gemeinsam stellen sich Star und Asha dem größten aller Feinde und beweisen, dass der Wunsch eines entschlossenen Menschen in Verbindung mit der Magie der Sterne Wunder bewirken kann…

Film des 17. Dezember: LEO, DIE VERFÜGBARE GESCHICHTE VON LEONARDO DE VINCI (Animation/ Historien-Biopic).

Willkommen in der Renaissance! Eine Zeit, in der Künstler, Wissenschaftler, Könige und Königinnen eine neue Welt erfinden. Unter ihnen ist auch ein seltsamer Mann, der seine Tage damit verbringt, seltsame Maschinen zu entwerfen und die verrücktesten Ideen zu erforschen. Er will den Mond beobachten, wie ein Vogel fliegen, die Geheimnisse der Medizin ergründen und die Welt verändern. Begeben Sie sich auf eine Reise mit dem größten aller Genies, Leonardo da Vinci!

Reservierungen sind beim Office de Tourisme du Cotentin erforderlich.

