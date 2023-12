Train touristique du Cotentin : Train de Noël Rue Robert Asselin Port-Bail-sur-Mer, 1 décembre 2023, Port-Bail-sur-Mer.

Port-Bail-sur-Mer,Manche

Balade à bord du Train Touristique sous le thème de Noël.

Parcours habituel Port-Bail > Carteret aller/retour avec séance cinéma à Carteret.

Présence du Père Noël à bord.

Film du 10 décembre : MIGRATION (aventure/comédie).

Pour bousculer un quotidien trop routinier au goût de madame, la famille Colvert décide de partir à la conquête du ciel, direction La Jamaïque. L’aventure va prendre un tournant exceptionnel, et apprendre à la famille beaucoup plus que ce qu’ils s’imaginaient…

Film du 16 décembre : WISH, Asha et la bonne étoile (nouveau Disney !).

Film du 17 décembre : LEO, LA FABULEUSE HISTOIRE DE LEONARD DE VINCI (animation/biopic historique).

Réservation nécessaire à l’Office de Tourisme du Cotentin..

2023-12-10 14:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Rue Robert Asselin

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie



Christmas-themed ride on the Tourist Train.

Usual route Port-Bail > Carteret round trip, with cinema in Carteret.

Santa Claus on board.

December 10 film: MIGRATION (adventure/comedy).

To shake up a daily routine too routine for Madame’s taste, the Colvert family decides to conquer the skies, heading for Jamaica. The adventure takes an exceptional turn, and teaches the family much more than they ever imagined…

December 16: WISH, Asha and the lucky star (new Disney!).

December 17: LEO, THE FABULOUS STORY OF LEONARD DE VINCI (animation/historical biopic).

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Paseo navideño en el Tren Turístico.

Recorrido habitual Port-Bail > Carteret y vuelta, con proyección de cine en Carteret.

Papá Noel estará a bordo.

Película del 10 de diciembre: MIGRACIÓN (aventura/comedia).

Para sacudir su rutina diaria, demasiado rutinaria para el gusto de la Sra. Colvert, la familia Colvert decide conquistar los cielos y dirigirse a Jamaica. La aventura da un giro extraordinario y enseña a la familia mucho más de lo que imaginaban…

Película del 16 de diciembre: WISH, Asha y la estrella de la suerte (¡nuevo Disney!).

Película del 17 de diciembre: LEO, LA FABULOSA HISTORIA DE LEONARD DE VINCI (biopic de animación/histórico).

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Fahrt mit dem Touristenzug unter dem Motto « Weihnachten ».

Übliche Strecke Port-Bail > Carteret hin und zurück mit Filmvorführung in Carteret.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns an Bord.

Film vom 10. Dezember: MIGRATION (Abenteuer/Komödie).

Um den für Madames Geschmack zu routinierten Alltag zu durchbrechen, beschließt die Familie Colvert, den Himmel zu erobern und nach Jamaika zu reisen. Das Abenteuer nimmt eine außergewöhnliche Wendung und lehrt die Familie viel mehr, als sie sich je vorgestellt haben…

Film vom 16. Dezember: WISH, Asha und der gute Stern (neuer Disney!).

Film vom 17. Dezember: LEO, DIE FABELhafte GESCHICHTE VON LEONARDO DE VINCI (Animation/ Historien-Biopic).

Reservierung beim Office de Tourisme du Cotentin erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Cotentin