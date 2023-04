Concours de maquettes d’aéromodélisme Rue réné Mouchotte Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

2023-05-27 – 2023-05-28

Gironde . Venez découvrir des maquettes d’avion, de planeurs, d’hélicoptères statiques et en vol, sur la piste d’aéromodélisme de l’aérodrome.

Animation organisée par le club Aéro modélisme d’Andernos .

Accès libre. +33 6 95 82 59 18 CAMA

