Bal folk Rue René Iii Comté De Sanzay, Argentonnay (79)

Bal folk Rue René Iii Comté De Sanzay, Argentonnay (79), 24 juin 2023, . Bal folk Samedi 24 juin, 20h00 Rue René Iii Comté De Sanzay, Argentonnay (79) 12€ non adhérent – 10€ adhérent Les colporteurs vous accueillent pour un BAL FOLK ce samedi 24 juin 2023, avec un parquet de danse au milieu de la cour du château de Sanzay, de quoi guincher et ravir les danseurs d’ici ou d’ailleurs !!! PROGRAMME : 20h : début du bal avec LES TOURNE BOURRIQUES (groupe trad poitevin) et pour démarrer 30 minutes d’initiaton à la danse pour apprendre les pas et s’échauffer – puis place au bal !! 22h : REMI GEFFROY avec son solo d’accordéon énergique et rythmé, un style bien à lui riche de diverses influences trad’! 00h : fin du bal Le bar asso le P’tit Potin sera ouvert. Pas de restauration sur place – possibilité de pique-niquer dans l’enceinte du château. ENTRÉE : 12€ non adhérent 10€ adhérent Gratuit – 12 ans Possibilité d’adhérer sur place ! INFOS 05 49 65 22 53 www.lacolporteuse.net https://www.facebook.com/Lacolporteuse source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad Rue René Iii Comté De Sanzay, Argentonnay (79) Le Château de Sanzay Rue René Iii Comté De Sanzay, 79150 Argentonnay, France [{« link »: « http://www.lacolporteuse.net »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Lacolporteuse »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41569 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-25T00:30:00+02:00

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-25T00:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails
Lieu
Rue René Iii Comté De Sanzay, Argentonnay (79)
Adresse
Le Château de Sanzay
Rue René Iii Comté De Sanzay, 79150 Argentonnay, France

