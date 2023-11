Conférence Centre Universitaire Temps Libre : le cinéaste François Truffaut Rue René et Jean Lefèvre Maintenon, 23 novembre 2023, Maintenon.

Maintenon,Eure-et-Loir

Cette conférence, présentée par Mme Murielle Lévy, vous plongera dans l’univers captivant de cet artiste talentueux. Vous explorerez ses films emblématiques tels que « Les 400 Coups » et la série des « Antoine Doisnel ».Vous comprendrez également son rôle central au sein de la nouvelle vague.. Familles

Jeudi 2023-11-23 14:30:00 fin : 2023-11-23 . 5 EUR.

Rue René et Jean Lefèvre

Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



This lecture, presented by Murielle Lévy, will plunge you into the captivating world of this talented artist. You’ll explore his iconic films such as « Les 400 Coups » and the « Antoine Doisnel » series, and learn about his pivotal role in the New Wave.

Esta charla, presentada por Murielle Lévy, le sumergirá en el cautivador mundo de este talentoso artista. Explorará sus películas emblemáticas, como « Les 400 Coups » y la serie « Antoine Doisnel », y conocerá su papel fundamental en la Nouvelle Vague.

Dieser von Murielle Lévy präsentierte Vortrag wird Sie in die fesselnde Welt dieses talentierten Künstlers eintauchen lassen. Sie werden seine ikonischen Filme wie « Les 400 Coups » und die Serie « Antoine Doisnel » erkunden und seine zentrale Rolle in der Nouvelle Vague verstehen.

