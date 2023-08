La gargale en fête Rue René Duvert Boucau Catégories d’Évènement: Boucau

Pyrénées-Atlantiques La gargale en fête Rue René Duvert Boucau, 27 août 2023, Boucau. Boucau,Pyrénées-Atlantiques 11h : Remise des prix aux enfants

12h: Réception

13h30 : Grillades et finales du concours de quilles.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Rue René Duvert Salle Apollo

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11am: Children’s prize-giving ceremony

12pm: Reception

1:30 pm: Grill and bowling finals 11.00 horas: Entrega de premios a los niños

12 h: Recepción

13.30 h: Barbacoas y final de la competición de bolos 11 Uhr: Preisverleihung an die Kinder

12 Uhr: Empfang

11 Uhr: Preisverleihung an die Kinder

12 Uhr: Empfang

13.30 Uhr: Grillen und Finale des Kegelwettbewerbs

