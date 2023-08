La gargale en fête Rue René Duvert Boucau, 26 août 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

15h, parc Peloste : Course de vaches (pour petits et grands)

21h : Méchoui, animé par la Troupe Solearte, spectacle de Flamenco y Sevillanas.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

Rue René Duvert Salle Apollo

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3pm, Parc Peloste: Cow race (for young and old)

9pm: Mechoui, hosted by Troupe Solearte, Flamenco y Sevillanas show

15.00 h, Parque Peloste: Carrera de vacas (para pequeños y mayores)

21.00 h: Mechoui, a cargo de la compañía Solearte, espectáculo de flamenco y sevillanas

15 Uhr, Peloste-Park: Kuhrennen (für Groß und Klein)

21h: Méchoui, untermalt von der Truppe Solearte, Flamenco y Sevillanas-Show

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque