La gargale en fête Rue René Duvert Boucau, 25 août 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

19h30 : Ouverture des fêtes, apéritif musical animé par la Ruedo Banda

20h45 : Taverne Gargalaise, repas Moules/frites

21h30 : Concert « H on the Rocks », suivi d’un bal.

2023-08-25 fin : 2023-08-25

Rue René Duvert Salle Apollo

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7:30 p.m.: Opening of the festivities, musical aperitif led by the Ruedo Banda

8:45pm: Taverne Gargalaise, mussels and French fries dinner

9:30pm: « H on the Rocks » concert, followed by a dance

19.30 h: Apertura de las fiestas, aperitivo musical a cargo de Ruedo Banda

20.45 h: Taverne Gargalaise, comida a base de mejillones y patatas fritas

21.30 h: Concierto de « H on the Rocks », seguido de un baile

19:30 Uhr: Eröffnung des Festes, musikalischer Aperitif, der von der Ruedo Banda begleitet wird

20.45 Uhr: Taverne Gargalaise, Essen Moules/frites (Muscheln und Pommes frites)

21.30 Uhr: Konzert « H on the Rocks », gefolgt von einem Ball

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque