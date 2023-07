Foire nocturne Rue René Duvert Boucau Catégories d’Évènement: Boucau

Pyrénées-Atlantiques Foire nocturne Rue René Duvert Boucau, 17 août 2023, Boucau. Boucau,Pyrénées-Atlantiques Rendez-vous pour l’incontournable du mois d’Août à Boucau, au programme :

– Un marché nocturne

– Les casetas des associations

– Des animations.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 00:30:00. .

Rue René Duvert Square Marx Dormoy

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Boucau’s August must-see event:

– A night market

– Association casetas

– Entertainment La cita ineludible de Boucau en agosto:

– Un mercado nocturno

– Casetas de asociaciones

– Entretenimiento Treffpunkt für das unumgängliche Ereignis des Monats August in Boucau, auf dem Programm :

– Ein Nachtmarkt

– Die Kasetas der Vereine

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Pays Basque

