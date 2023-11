Marché de Noël de Frontenay-Rohan-Rohan Rue René Cassin Frontenay-Rohan-Rohan, 26 novembre 2023, Frontenay-Rohan-Rohan.

Frontenay-Rohan-Rohan,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de Frontenay-Rohan-Rohan aura lieu le 26 novembre, dans la salle La Chabotte.

Artisans, créateurs et producteurs seront présents.

Le Père-Noël fera même une apparition !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Rue René Cassin Salle La Chabotte

Frontenay-Rohan-Rohan 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Frontenay-Rohan-Rohan Christmas market will take place on November 26, in the Salle La Chabotte.

Craftsmen, designers and producers will be on hand.

Santa Claus will even make an appearance!

El mercado navideño de Frontenay-Rohan-Rohan se celebrará el 26 de noviembre en la Salle La Chabotte.

Habrá artesanos, diseñadores y productores.

Incluso Papá Noel hará acto de presencia

Der Weihnachtsmarkt von Frontenay-Rohan-Rohan findet am 26. November im Saal La Chabotte statt.

Kunsthandwerker, Designer und Produzenten werden anwesend sein.

Der Weihnachtsmann wird sogar einen Auftritt haben!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Niort Marais Poitevin