Arcachon pour nous : En immersion dans le quartier des pêcheurs Rue Raymond Lacau Arcachon, 9 novembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Il faudra se lever à l’aube pour capter l’ambiance

et l’activité du port de pêche. Dès 6h, Myriam nous

accompagnera sur ces lieux empreints d’authenticité. Le

temps de la visite, nous découvrirons le cheminement

complet du poisson, de la pêche à l’expédition en

passant par la débarque, le pesage, le calibrage, le

mareyage, les enchères et la vente.

Nouveauté : toute la chaîne est automatisée..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 08:30:00. EUR.

Rue Raymond Lacau

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



You’ll have to get up at dawn to catch the atmosphere

and activity of the fishing port. From 6 a.m., Myriam

will accompany us to this authentic site. On

visit, we’ll discover the entire process of fish

from fishing to shipping, including landing

landing, weighing, grading, searing, auctioning and

auction and sale.

New: the entire chain is automated.

Tendrá que levantarse al amanecer para captar el ambiente

y la actividad del puerto pesquero. A partir de las 6 de la mañana, Myriam

myriam nos acompañará a este auténtico puerto. En

visita, descubriremos todo el recorrido del pescado, desde

del pescado, desde la pesca hasta el embarque, pasando por

el desembarque, el pesaje, la clasificación, la venta, la subasta y la

subasta y venta.

La novedad: toda la cadena está automatizada.

Man muss schon im Morgengrauen aufstehen, um die Stimmung

und die Aktivität des Fischerhafens zu erleben. Ab 6 Uhr wird uns Myriam

zu diesen authentischen Orten begleiten. Am

während des Besuchs lernen wir den Weg des Fischs kennen

des Fisches, vom Fang über den Versand bis hin zu

über die Anlandung, das Wiegen, die Kalibrierung, die

und den Verkauf.

Neu: Die gesamte Kette ist automatisiert.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Arcachon