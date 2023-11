Marché des 1001 saveurs Rue Raspail Bort-les-Orgues, 16 décembre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Dans le cadre du marché de Noël, la Mairie de Bort les Orgues, vous invite au marché des 1001 saveurs avec présence de producteurs et animations musicales.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 13:00:00. .

Rue Raspail

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the Christmas market, the Town Hall of Bort les Orgues, invites you to the market of 1001 flavors with the presence of producers and musical animations

En el marco del mercado de Navidad, el Ayuntamiento de Bort les Orgues le invita al mercado de los 1001 sabores con la presencia de productores y animación musical

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes lädt Sie die Stadtverwaltung von Bort les Orgues zum Markt der 1001 Geschmäcker mit Produzenten und musikalischer Unterhaltung ein

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze