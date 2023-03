Conférence – Aidants : quelles solutions pour préserver sa Santé et son Bien-Être ? Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Conférence – Aidants : quelles solutions pour préserver sa Santé et son Bien-Être ? Rue Ransbach Baumbach, 6 avril 2023, Pleurtuit

2023-04-06 – 2023-04-06

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

Pleurtuit

Ille-et-Vilaine Pleurtuit . En France en 2021, 9,3 millions de personnes (actifs, retraités, adultes, mineurs) déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie. L’engagement de proche aidant est la plupart du temps très énergivore : absence de répit, charge mentale, manque de sommeil… Cet engagement se fait fréquemment au détriment de sa propre vie professionnelle et personnelle, de son état de santé et de son bien-être. Les Elus MSA des comités locaux de SAINT MALO 1 et de SAINT MALO 2, en partenariat avec le CLIC de la Côte d’Emeraude, organisent un temps de rencontre, d’information et d’échange. Au programme, des interventions de professionnels sur la question de la santé et du bien-être des aidants, et des solutions de soutien existant sur le territoire, avec la participation de :

– Samya CIDERE, Psychologue – Responsable de l’association Bistrot Rennais

– Sylvia ETCHETO, Comédienne – Association Rêver tout Haut, lecture de témoignages d’aidants

– Rachel GOURLAY, Directrice – CLIC Côte d’Emeraude

– Stécy LORHO, Chargée de mission « guide des aidants », INTERCLIC Pays de Saint-Malo

– Anne-Claire OLDANI, Directrice ADSce, Service « Baluchonnage »

– Nolwenn DERRIEN, Accompagnatrice Plateforme PAREO

– … Pour clôturer la soirée, un temps de convivialité sera proposé avec un espace Forum où seront présents des acteurs locaux afin de répondre aux situations individuelles. … Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous et venez nombreux à cette soirée-débat de prévention santé GRATUITE et OUVERTE A TOUS, jeunes et adultes (MSA ou non). Entrée libre. guerin.christele@portesdebretagne.msa.fr Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit

