Marché de Noël traditionnel de Weiterswiller rue Principale Weiterswiller, 3 décembre 2023, Weiterswiller.

Weiterswiller,Bas-Rhin

Ne manquez pas le marché traditionnel de Weiterswiller où vous trouverez exclusivement de l’artisanat local. De quoi préparer les cadeaux de Noël ! Le Saint Nicolas viendra même rendre visite aux enfants sages !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

rue Principale

Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est



Don’t miss the traditional market in Weiterswiller, where you’ll find exclusively local crafts. All you need to prepare your Christmas presents! Saint Nicholas will even pay a visit to well-behaved children!

No se pierda el mercado tradicional de Weiterswiller, donde encontrará exclusivamente artesanía local. Todo lo que necesita para preparar sus regalos de Navidad San Nicolás vendrá incluso a visitar a los niños que se porten bien

Verpassen Sie nicht den traditionellen Markt in Weiterswiller, auf dem Sie ausschließlich lokales Kunsthandwerk finden. So können Sie Ihre Weihnachtsgeschenke vorbereiten! Der Heilige Nikolaus wird sogar braven Kindern einen Besuch abstatten!

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre