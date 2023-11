Concert de Noël Rue Principale Uhlwiller, 9 décembre 2023, Uhlwiller.

Uhlwiller,Bas-Rhin

Rendez-vous au concert de Noël avec l’orchestre Stereo..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue Principale

Uhlwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est



See you at the Christmas concert with the Stereo orchestra.

Nos vemos en el concierto de Navidad con la orquesta Stereo.

Besuchen Sie das Weihnachtskonzert mit dem Stereo-Orchester.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme de Haguenau