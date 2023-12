Marché du frais et du bio rue Principale Schaeffersheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Schaeffersheim Marché du frais et du bio rue Principale Schaeffersheim, 1 janvier 2024, Schaeffersheim. Schaeffersheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 16:00:00

fin : 2024-12-31 19:30:00 Vente de produits du terroir.

Vente de produits du terroir

Marché couvert hebdomadaire nocturne, vente de produits du terroir. Tous les vendredis soir de 16h à 20h. EUR.

rue Principale

Schaeffersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-09-08 par Office de tourisme du grand Ried Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Schaeffersheim Autres Code postal 67150 Lieu rue Principale Adresse rue Principale Ville Schaeffersheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville rue Principale Schaeffersheim Latitude 48.4279119883444 Longitude 7.62296676635742 latitude longitude 48.4279119883444;7.62296676635742

rue Principale Schaeffersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schaeffersheim/