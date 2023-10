TÉLÉTHON – COURSE À PIED rue Principale – Salle des Fêtes Belles-Forêts, 5 novembre 2023, Belles-Forêts.

Belles-Forêts,Moselle

L’association Tel est ton grand Cœur organise trois marches pour le Téléthon : un parcours de 5, 10 ou 15km. L’inscription est payante. Le bénéfice de cette matinée sera versé en intégralité au profit du Téléthon.

Et à partir de 11h00, ne restauration ouverte à tous sera ouverte dans la salle des fêtes avec de la soupe, des knacks et des crêpes.

Renseignements et réservation par téléphone jusqu’au 1/11.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 . 3 EUR.

rue Principale – Salle des Fêtes

Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est



The Tel est ton grand C?ur association is organizing three walks for the Telethon: a 5, 10 or 15km route. Registration is free. All proceeds from this morning’s event will be donated to the Telethon.

And from 11:00 a.m. onwards, the village hall will be open to all, with soup, knacks and crêpes.

Information and reservations by telephone until 1/11.

La asociación Tel est ton grand Cœur organiza tres marchas para el Teletón: un recorrido de 5, 10 o 15 km. La inscripción no es gratuita. Toda la recaudación de la mañana se donará al Teletón.

Y a partir de las 11.00 h, habrá un servicio de restauración abierto a todos en el salón del pueblo, con sopa, knacks y crêpes.

Información y reservas por teléfono hasta el 1/11.

Der Verein Tel est ton grand C?ur organisiert drei Wanderungen für den Telethon: eine Strecke von 5, 10 oder 15 km. Die Anmeldung ist kostenpflichtig. Der Erlös dieses Vormittags wird vollständig zugunsten des Telethon gespendet.

Ab 11:00 Uhr wird im Festsaal eine für alle zugängliche Restauration mit Suppe, Knacks und Crêpes eröffnet.

Informationen und Reservierungen per Telefon bis zum 1.11.

Mise à jour le 2023-10-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG