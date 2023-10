Vente de sapins de Noël rue Principale Niedernai, 9 décembre 2023, Niedernai.

Niedernai,Bas-Rhin

L’Association Sportive de Niedernai, le Club de Football, organise une vente de sapins de Noël avec dégustation de vin chaud..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 15:00:00. EUR.

rue Principale

Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Niedernai Football Club is organizing a Christmas tree sale with mulled wine.

La Association Sportive de Niedernai, el Club de Fútbol, organiza una venta de árboles de Navidad con vino caliente.

Die Association Sportive de Niedernai, der Fußballverein, organisiert einen Weihnachtsbaumverkauf mit Glühweinverkostung.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme d’Obernai