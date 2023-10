Concert de Noël avec le Quartet Gospel rue Principale Niedernai, 2 décembre 2023, Niedernai.

Niedernai,Bas-Rhin

Concert caritatif de Noël au Pays de Sainte-Odile. Plateau au profit des associations Obern’aide et Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Habillez-vous chaudement !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

rue Principale

Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Christmas charity concert in the Pays de Sainte-Odile. Benefit concert for Obern’aide and Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Dress warmly!

Concierto benéfico de Navidad en el País de Sainte-Odile. Concierto benéfico para Obern’aide y Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Abríguese bien

Benefizkonzert zur Weihnachtszeit im Pays de Sainte-Odile. Plateau zugunsten der Vereine Obern’aide und Les Amis des Pensionnaires des Berges de l’Ehn. Ziehen Sie sich warm an!

