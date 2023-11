Noëlies : sentier des crèches Rue Principale Mussig, 2 décembre 2023, Mussig.

Mussig,Bas-Rhin

Crèche où Orient et Occident se côtoient de façon harmonieuse.

2023-12-02 fin : 2024-02-02 18:00:00. 0 EUR.

Rue Principale

Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est



A crib where East and West meet in harmony

Una cuna donde Oriente y Occidente se encuentran en armonía

Krippe, in der Orient und Okzident auf harmonische Weise miteinander verbunden sind

