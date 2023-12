Marché de Noël des enfants Rue Principale Memmelshoffen, 10 décembre 2023 15:00, Memmelshoffen.

Memmelshoffen,Bas-Rhin

Les enfants du club ACE vous proposent des créations ludiques. Venez les testez en famille et partager de bons moments !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 19:30:00. 0 EUR.

Rue Principale

Memmelshoffen 67250 Bas-Rhin Grand Est



The children of the ACE Club have come up with some playful creations. Come and try them out with your family, and share a good time!

Los niños del club ACE han ideado divertidas creaciones. ¡Ven a probarlas en familia y comparte buenos momentos!

Die Kinder des ACE-Clubs bieten Ihnen spielerische Kreationen an. Probieren Sie sie mit Ihrer Familie aus und teilen Sie schöne Momente!

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme de l’Alsace Verte