Concert de Noël – Chant grégorien avec Arow rue Principale Meistratzheim, 17 décembre 2023, Meistratzheim.

Meistratzheim,Bas-Rhin

Le Pays de Sainte-Odile se mobilise pour la bonne cause à travers une série de concerts organisés dans ses villages. A cette occasion, le chœur grégorien AROW vous propose un concert de Noël..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

rue Principale

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est



The Pays de Sainte-Odile is mobilizing for a good cause through a series of concerts organized in its villages. To mark the occasion, the AROW Gregorian choir presents a Christmas concert.

El País de Sainte-Odile se une por una buena causa con una serie de conciertos organizados en sus pueblos. Con este motivo, el coro gregoriano AROW organiza un concierto de Navidad.

Das Pays de Sainte-Odile setzt sich mit einer Reihe von Konzerten, die in seinen Dörfern organisiert werden, für einen guten Zweck ein. Zu diesem Anlass bietet der gregorianische Chor AROW ein Weihnachtskonzert an.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de tourisme d’Obernai