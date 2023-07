Vide-grenier à Lioux-les-Monges RUE PRINCIPALE Lioux-les-Monges, 6 août 2023, Lioux-les-Monges.

Lioux-les-Monges,Creuse

Vide greniers!

Buvette et petite restauration sur place uniquement par VIVALIOUX..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 19:00:00. EUR.

RUE PRINCIPALE

Lioux-les-Monges 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Garage Sale!

Refreshments and snacks only available from VIVALIOUX.

¡Rastro!

Refrescos y aperitivos en el sitio sólo por VIVALIOUX.

Flohmarkt!

Getränke und kleine Snacks vor Ort nur von VIVALIOUX.

Mise à jour le 2023-06-29 par Marche et Combraille en Aquitaine