Marché aux puces rue principale Leimbach, 24 septembre 2023, Leimbach.

Leimbach,Haut-Rhin

Buvette et petite restauration sur place, tartes flambées..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

rue principale

Leimbach 68800 Haut-Rhin Grand Est



Refreshment bar and snacks on the spot, tarts flambées.

Refrescos y tentempiés in situ, tartas flambeadas.

Getränke und kleine Snacks vor Ort, Flammkuchen.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay