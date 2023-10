Vente de décorations de Noël Rue Principale Lauw, 25 novembre 2023, Lauw.

Lauw,Haut-Rhin

Vente de décorations de Noël réalisées par les artistes du club de pétanque de Lauw..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:00:00. EUR.

Rue Principale

Lauw 68290 Haut-Rhin Grand Est



Sale of Christmas decorations made by artists from the Lauw Petanque Club.

Venta de adornos navideños realizados por artistas del club de petanca de Lauw.

Verkauf von Weihnachtsdekorationen, die von den Künstlern des Lauw Pétanque Clubs hergestellt wurden.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme de Masevaux