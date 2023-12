Journée d’études : Regards sur Lautenbach Rue Principale Lautenbach, 16 mars 2024, Lautenbach.

Lautenbach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Conférences présentant l’histoire et le patrimoine de Lautenbach, et visites guidées de la ville..

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de la CCRG et le service Inventaire et patrimoine de la Région Grand Est, le Comité d’Histoire Régionale vous invite à la découverte du patrimoine (religieux et industriel) du village de Lautenbach. Plongez dans son Histoire, du Moyen Âge à nos jours.

Au programme :

Conférences présentant l’histoire et le patrimoine de Lautenbach, et visites guidées de la ville.

RDV à la salle de l’ancienne gare à Lautenbach à 10h.

Informations et inscriptions à l’adresse mail suivante : chr@grandest.fr

0 EUR.

Rue Principale

Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est



