Marché de Lamarque Rue principale Lamarque, 1 janvier 2023, Lamarque.

Lamarque,Gironde

C’est au marché que l’on découvre toute la richesse de la gastronomie médocaine, on file d’un étal à l’autre happé par un produit, un parfum, une couleur…

Une dizaine de commerçants font vivre le centre du village au rythme régulier des jours de marché mercredi matin : les habitants s’y retrouvent avec habitude, se saluent et discutent tandis que les touristes viennent y dénicher les bons produits du terroir et quelques surprises à ramener dans les bagages.

Le marché est en cela très représentatif de la vie d’une commune, des saveurs fines qui font la fierté de ses habitants : miel, vins, fruits et légumes, charcuteries du grenier médocain, viandes et poissons de l’estuaire, mais aussi fleurs, vêtements ou encore bijoux et artisanats… On trouve exactement tout ce qu’on y cherchait et même ce qu’on n’attendait pas !.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Rue principale sur la place de la Mairie

Lamarque 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It is at the market that one discovers all the richness of the Médoc gastronomy, one rushes from one stall to another caught by a product, a perfume, a colour..

A dozen traders keep the village centre alive with the regular rhythm of the Wednesday morning market: the inhabitants meet there habitually, greet each other and chat, while tourists come to find good local produce and a few surprises to bring back in their luggage.

The market is very representative of the life of a commune, of the fine flavours that make the pride of its inhabitants: honey, wines, fruit and vegetables, delicatessen from the Médoc attic, meat and fish from the estuary, but also flowers, clothes or even jewellery and crafts… You will find exactly what you were looking for and even what you were not expecting!

Es en el mercado donde se descubre toda la riqueza de la gastronomía del Médoc, se corre de un puesto a otro atrapado por un producto, un perfume, un color..

Una docena de comerciantes animan el centro del pueblo con el ritmo regular de los mercados de los miércoles por la mañana: los habitantes se reúnen allí con la costumbre, se saludan y charlan, mientras que los turistas acuden para encontrar buenos productos locales y algunas sorpresas que traer en su equipaje.

El mercado es muy representativo de la vida de un municipio, de los buenos sabores que son el orgullo de sus habitantes: miel, vinos, frutas y verduras, delicatessen del Médoc, carne y pescado del estuario, pero también flores, ropa o incluso joyas y artesanía.. Encontrará exactamente lo que buscaba e incluso lo que no esperaba

Auf dem Markt entdeckt man den ganzen Reichtum der Gastronomie des Médoc, man huscht von einem Stand zum anderen und lässt sich von einem Produkt, einem Duft, einer Farbe gefangen nehmen?

Ein Dutzend Händler sorgen dafür, dass das Dorfzentrum an den Markttagen am Mittwochmorgen im regelmäßigen Rhythmus belebt wird: Die Einwohner treffen sich hier regelmäßig, grüßen sich und unterhalten sich, während die Touristen kommen, um gute regionale Produkte und einige Überraschungen für ihr Gepäck zu finden.

Der Markt ist sehr repräsentativ für das Leben einer Gemeinde, für die feinen Köstlichkeiten, auf die die Einwohner stolz sind: Honig, Wein, Obst und Gemüse, Wurstwaren aus dem Médoc, Fleisch und Fisch aus der Mündung, aber auch Blumen, Kleidung, Schmuck und Kunsthandwerk? Hier findet man alles, was man sucht, und sogar das, was man nicht erwartet hat!

Mise à jour le 2023-06-09 par CDC Médoc Estuaire