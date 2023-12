Réveillon du Nouvel An Rue Principale Lafitte-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lafitte-sur-Lot

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 Le Comité des Fêtes vous propose le Réveillon du Nouvel An animé par Paradisio-Music.

Repas uniquement sur réservation..

Rue Principale Salle des Fêtes

Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

