Vide-Jouets Rue Principale Lafitte-sur-Lot, 10 décembre 2023, Lafitte-sur-Lot.

Lafitte-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Vide-jouets au profit du Téléthon 2023 – Animation (Jeux de Société – Randonnée) – Buvette – Crêpes – Pâtisseries et Restauration sur place..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Rue Principale Salle des fêtes

Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Toy sale in aid of Telethon 2023 – Entertainment (Board games – Hiking) – Refreshments – Pancakes – Pastries and Catering on site.

Venta de juguetes a beneficio del Teletón 2023 – Animación (Juegos de mesa – Senderismo) – Bar de refrescos – Tortitas – Bollería y Catering in situ.

Spielzeugverkauf zugunsten des Telethon 2023 – Animation (Gesellschaftsspiele – Wanderung) – Getränkestand – Crêpes – Gebäck und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Val de Garonne