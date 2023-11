Téléthon 2023 Rue Principale Lafitte-sur-Lot, 9 décembre 2023, Lafitte-sur-Lot.

Lafitte-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Téléthon 2023 :

Samedi 9 décembre de 9h à 16h (Match Handisport).

Dimanche 10 décembre à partir de 9h30 : Marche (5 à 8 kms) et Vide-Jouets de 9h à 18h..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

Rue Principale Salle des Sports

Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Telethon 2023 :

Saturday, December 9 from 9am to 4pm (Handisport Match).

Sunday December 10 from 9:30am: Walk (5 to 8 kms) and Toy Sale from 9am to 6pm.

Teletón 2023 :

Sábado 9 de diciembre de 9:00 a 16:00 horas (partido Handisport).

Domingo 10 de diciembre a partir de las 9h30: Caminata (5 a 8km) y Feria del Juguete de 9h a 18h.

Telethon 2023 :

Samstag, 9. Dezember von 9 bis 16 Uhr (Handisport-Match).

Sonntag, 10. Dezember ab 9:30 Uhr: Wanderung (5 bis 8 kms) und Spielzeugverkauf von 9 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Val de Garonne